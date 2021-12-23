Apple’dan çok konuşulacak karar: Dijital miras! Türkiye avukatından uyarı...

"Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ıncı Hukuk Dairesi ortaya çıkan bir ihtilaf ile ilgili verdiği kararda "Sosyal medya hesaplarının ve dijital para cüzdanlarının bağlı olduğu e-posta hesaplarının da artık kişisel kullanımı aşıp ticari değeri olan dijital mal varlığı kapsamına girmeye başladığı anlaşılmaktadır" diyerek dijital mal varlığını kabul etti. Bu sebeple dijital miras konusunda yasal bir boşluğun olduğu değerlendirerek, murisin e-posta hesabının, sosyal medya hesaplarının, dijital cüzdanlarının mirasçılarına intikal etmesi zaruri olan bir mal varlığı olarak terekesine dahil olduğu yönünde kanaat getirdi ve ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Bir ilk niteliği taşıyan bu karar çok önemli. Ancak esas olarak yapılması gereken dijital miras ve malvarlığı kavramlarının ele alınarak kanun koyucu tarafından bir düzenleme yapılması. 21'inci yüzyıl birçok yenilikle geliyor. Yeni çıkan kavramlar ve durumlara karşı şimdiden gereken adımları atmazsak çok önemli zamanı ve olanakları kaybedebiliriz."