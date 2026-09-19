Aquaparkta dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti!

'İNSANLAR PEŞ PEŞE ATLADI, UYARMADILAR'

Mehmet Keleş'in ağabeyi Özmen Keleş de (34) olay anını anlatarak, "Kardeşim Mehmet, yeğenlerim Mustafa ve Ahmet ile birlikteydik. Kaydırak yeni açıldığı için uzun kuyruk vardı, kayanlar peş peşe atlamaya başladı. Görevliler bizi uyarmadı, herkes atlıyordu. Ahmet kaydı, ardından kardeşim Mehmet kaydı. Ben kaymaya başladığımda Mehmet aniden önüme çıktı. Ona çarpıp çarpmadığımı hissetmedim. Havuza indiğimizde Mehmet'i yerde yaralı bulduk. Bizi yönlendiren bir görevli yoktu ve suyun akışı çok azdı. Herhangi bir sağlık görevlisi yoktu. İşletmeye bizim gibi eğlenmeye gelen bir hanımefendi, 'Ben doktorum' diyerek yardımcı oldu. Kardeşim arkasında bir kız çocuğu bıraktı. Kardeşimin eşi de o dönemde hamileydi, kardeşimin ölümünden sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle bebeğini kaybetti, düşük yaptı. Bundan sonraki süreçte adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör