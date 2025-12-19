Haberler Yaşam Haberleri Ara transfer dönemi tarihleri 2026: TFF açıkladı! Kış transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:28

Süper Lig ve alt liglerde şampiyonluk mücadelesi veren takımların kadrolarını güçlendireceği ara transfer dönemi için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir hamle geldi. TFF, daha önce duyurulan 2025-2026 transfer sezonu tarihlerinde değişikliğe gidildiğini resmen açıkladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte, o tarihler:

Futbolda "ikinci transfer ve tescil dönemi" olarak adlandırılan kış dönemi, takımların eksik bölgelerini tamamlaması için kritik bir fırsat sunuyor. Özellikle şampiyonluk yarışı ve düşme hattındaki dengelerin değiştiği bu dönemde TFF, kulüplerin planlamalarını etkileyecek bir takvim güncellemesi yaptı. Federasyonun aldığı karar doğrultusunda, ara transfer dönemi açılış ve kapanış tarihleri daha önce ilan edilenden farklı bir takvime çekildi.

YENİ ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ: NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan son düzenlemeye göre, 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi tarihleri şu şekilde revize edildi:

Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2026

Bitiş Tarihi: 6 Şubat 2026

Daha önce 5 Ocak tarihinde başlaması ve 10 Şubat tarihine kadar sürmesi planlanan transfer işlemleri, bu kararla birlikte öne çekildi. Takımların bu kapsamda planlamalarını ve görüşmelerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiş; buna göre 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlamış, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermişti.

