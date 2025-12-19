Ara transfer dönemi tarihleri 2026: TFF açıkladı! Kış transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Futbolda "ikinci transfer ve tescil dönemi" olarak adlandırılan kış dönemi, takımların eksik bölgelerini tamamlaması için kritik bir fırsat sunuyor. Özellikle şampiyonluk yarışı ve düşme hattındaki dengelerin değiştiği bu dönemde TFF, kulüplerin planlamalarını etkileyecek bir takvim güncellemesi yaptı. Federasyonun aldığı karar doğrultusunda, ara transfer dönemi açılış ve kapanış tarihleri daha önce ilan edilenden farklı bir takvime çekildi.
TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan son düzenlemeye göre, 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi tarihleri şu şekilde revize edildi:
Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2026
Bitiş Tarihi: 6 Şubat 2026
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiş; buna göre 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlamış, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermişti.