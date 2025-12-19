Ara transfer dönemi tarihleri 2026: TFF açıkladı! Kış transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Futbolda "ikinci transfer ve tescil dönemi" olarak adlandırılan kış dönemi, takımların eksik bölgelerini tamamlaması için kritik bir fırsat sunuyor. Özellikle şampiyonluk yarışı ve düşme hattındaki dengelerin değiştiği bu dönemde TFF, kulüplerin planlamalarını etkileyecek bir takvim güncellemesi yaptı. Federasyonun aldığı karar doğrultusunda, ara transfer dönemi açılış ve kapanış tarihleri daha önce ilan edilenden farklı bir takvime çekildi.