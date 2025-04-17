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Giriş Tarihi: 17.4.2025 10:54 Son Güncelleme: 17.4.2025 11:04

Arabasının taksidini bile bitirmemişti: İsrail'e tepki olsun diye yaktı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Bir vatandaş, taksitlerini henüz bitirmediği otomobilini ateşe verdi. Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği olayda, araç sahibinin bu eylemi İsrail’e tepki göstermek için gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Arabasının taksidini bile bitirmemişti: İsrail’e tepki olsun diye yaktı!

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Dörtyol Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, bir iş yerinin yandığını düşünerek olay yerine koştu.

Ancak alevlerin bir otomobilden yükseldiğini görenler, durumu cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada taksitle aldığı otomobilini, İsrail'e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi yanına yaklaşan bir vatandaşa, "Rabbim niyetimi biliyor. Bu bir vicdan meselesi. Hala taksitlerini ödediğim bu araçla gezmek içime sinmiyor. Ben bunu zulme sessiz kalmamak için yapıyorum. Kahrolsun İsrail!" dedi.

Otomobil kısa sürede alevler içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Arabasının taksidini bile bitirmemişti: İsrail'e tepki olsun diye yaktı!
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