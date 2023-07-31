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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Araçla önünü kestiler peş peşe kurşunladılar

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Araçla önünü kestiler peş peşe kurşunladılar
Adana'da 30 Temmuz'da merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler, otomobil ile Ali Çiftçi'nin (32) yolcu konumunda bulunduğu panelvan aracın önünü kesti. Panelvan sürücüsü kaçarken, otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile Çiftçi'ye peş peşe ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Araçla önünü kestiler peş peşe kurşunladılar
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