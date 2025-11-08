Haberler Yaşam Haberleri Araçların paramparça olduğu kazadan sağ kurtuldular
Giriş Tarihi: 8.11.2025 00:41 Son Güncelleme: 8.11.2025 00:42

Araçların paramparça olduğu kazadan sağ kurtuldular

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan paramparça oldu.

Muhammet Özer
Araçların paramparça olduğu kazadan sağ kurtuldular

Kaza, Afşin-Göksun karayolu üzerindeki Hüyüklü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile Afşin istikametine ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.B. ve F.C.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Araçların paramparça olduğu kazadan sağ kurtuldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz