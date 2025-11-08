Araçların paramparça olduğu kazadan sağ kurtuldular

Kaza, Afşin-Göksun karayolu üzerindeki Hüyüklü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile Afşin istikametine ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.B. ve F.C.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.