‘Araçlarına çarptı’ diye 112 ekibine saldırdılar

İstanbul Avcılar'da kalp hastası Fikret Aybakan'ı almaya gelen sağlık görevlileri, ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı. Aracın sahipleri aşağı inerek 112 Acil Sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı. Görevlilerin "beyaz kod" vermesi üzerine olay yerine gelen polis, aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı. Başından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Kartal hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol için hastaneye götürüldü. Kalp hastası Aybakan ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Aybakan'ın yeğeni Dilayda Abdar, kalp pili takılan dayısının fenalaştığı için ambulans çağırdıklarını belirterek, "Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? İnsanlarımız çok bencil" dedi.