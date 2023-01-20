Arap Süleyman’ın arazisine 700 mirasçı! Değeri tam 5 milyar





Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaalı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.