Aras Nehri’ne giren 3 çocuktan biri boğuldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 3 çocuktan biri hayatını kaybederken, bir çocuk kurtarıldı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor. Olay, Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aileleri ile pikniğe giden Yusuf Özer (11), Murat Sevuk ve Yaser Özer, serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) birimi ve komando timi sevk edildi. Çevredekilerin ve ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Yaser Özer kurtarıldı, ancak Murat Sevuk'un cansız bedeni nehirden çıkarıldı.

Yusuf Özer'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları hızla devam ediyor. Ekipler, su altında ve yüzeyde arama çalışmalarını sürdürüyor.