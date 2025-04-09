Araştırmacı Yazar ve Eğitimci Ünal Şöhret Dirlik Fethiye’de anıldı

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende araştırmacı yazar Ünal Şöhret Dirlik'in Fethiye'nin kültürel mirasına yaptığı katkıların yanı sıra eğitim alanındaki hizmetleri de anlatılırken, duygusal görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden araştırmacı, yazar ve eğitimci Ünal Şöhret Dirlik için düzenlenen anma törenine ailesi, sivil toplum kuruluşları ve sevenleri katıldı. Fethiye bilmeceleri, Fethiye halk inanışları, Keloğlan, Sen Şimdi Güneyde 1-2, Fethiye Gülüyor, İncirköy İncirköy!, Fethiye'de Söylenen Maniler, Turizimin Yükselen Işığı Fethiye gibi pek çok eseri bulunan Ünal Şöhret Dirlik için hazırlanan gecede yapılan konuşmalarda Ünal Şöhret Dirlik hocanın adeta bir kültür abidesi olduğu kaydedildi.

Törende, Ünal Şöhret Dirlik'in yaşamı boyunca sürdürdüğü eğitim ve kültür çalışmaları, yazdığı eserler ve Fethiye'ye kazandırdığı değerler konuşmalarda vurgulandı. Katılımcılar, onun sadece bir yazar değil; aynı zamanda toplumun hafızasını diri tutan, geçmişle gelecek arasında köprü kuran önemli bir isim olduğunu ifade etti. Programda ayrıca Dirlik'in kaleme aldığı bazı metinlerden bölümler okundu ve onu tanıyanlar tarafından anıları paylaşıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Ünal Şöhret Dirlik'in hatırasının Fethiye'de yaşamaya devam edeceği ve unutturulmayacağı ifade edildi. Program sonunda Ünal Şöhret Dirlik'in ailesi, çocukları ve torunları sahneye davet edilerek, günün anısına birer plaket takdimi yapılıp, çiçekler sunuldu.

Ünal Şöhret Dirlik için düzenlenen anma toplantısına 16.dönem Muğla Milletvekili Sami Gökmen, 25 ve 26.dönem Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, FETAV Başkanı Mustafa Şıkman, Fethiyeli şair ve yazarlar Recai Şahin, Cahit Yargıcı, Şahsene Camuz, İlhan Kurt, Nurettin Göztepe, Nurettin Aktaş, Ümmügülsüm Çelik, Emine Çakır, Coşkun Karabulut, Birdal Can Tüfekçi ve çok sayıda davetli katıldı.