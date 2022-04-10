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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ünal Hasdemir (44) tabancayla vurularak öldürüldü. Çamlıbel Mahallesi'nde Ünal Hasdemir, husumetli olduğu H.H. (57) ve İ.H. (38) ile yolda karşılaştı. Aynı zamanda akraba olan taraflar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma başladı. İddiaya göre H.H. yanında bulunan tabancayla Ünal Hasdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan Hasdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı H.H. ile yanında bulunan İ.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti
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