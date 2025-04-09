Arazi kavgasında yeğenini öldüren amca tutuklandı

Olay Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı kırsal Aşağı Eşme Mahallesinde meydana geldi. Karadaş aileleri arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Karadaş, yanında bulundurduğu silahla yeğeni Enver Karadaş ve oğlu Ebubekir Karadaş'a ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan yaralılardan Enver Karadaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enver Karadaş'ın oğlu Ebubekir Karadaş'ın tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Enver Karadaş

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Hasan Karadaş olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan Karadaş, Kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.