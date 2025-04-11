Arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu: Mahmut Deniz’in katili kuzenleri çıktı!

Deniz'in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Elleri cebinde ve başından silahla vurulmuş halde bulunan Deniz'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Morgdan alınan cenaze, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'ndeki Şeyh Salim Mezarlığı'nda gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.