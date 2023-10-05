Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandırmıştı! Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!

Türkiye, geçtiğimiz aylarda özel bir bankanın şube müdürünün vurgunuyla sarsıldı. Mağdurlar ise ünlü kulüplerin başarılı futbolcularıydı. Özel bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimleri "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, önemli bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın geçtiğimiz aylarda verdiği ek ifadede yüksek getirili fona yatırımcı çekebilmek için yatırımcılara banka müdürünün de fonda yatırımcı olduğunu söylediği ortaya çıktı. Mağdur edilen tüm şahısların sistemde hesaplarının kontrol edildiğinde log kayıtlarının banka sistemine düştüğünü söyleyen Erzan, kendisi tarafından verilen tüm evrakların bankada, sistemde düzenlendiğini vurguladı.

ÇALIŞTIĞI BANKAYI SUÇLADI: HABERİ VARDI

Seçil Erzan ifadesinde yıllardır çalıştığı bankayı da suçladı. Başından beri bankanın olaydan haberi olduğunu söyleyen Erzan, "En azından haberdar olmaları gereklidir. Kamera kayıtları, yazıcılar, banka hafızasında yer almaktadır. 12 yıl Florya şubesi müdürlüğü yapmama rağmen banka buna göz yummuştur ve hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI…

50 bin dolar ve üstü nakit döviz çekişlerinin teftişe tabi olduğuna dikkat çeken Seçil Erzan, "Bankanın bu durumu atlaması imkansızdır. Banka bu kadar yüksek tutarlar çekilmesine rağmen, banka hiçbir zaman bu hususu sorgulamamıştır. 50 bin dolar ve üstü olan her efektif işlemde, işlem açıklaması dekontun arkasına yazılmalıdır. Aksi halde kara para aklama hususları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu bilmekteydi" ifadelerini kullandı.

İŞLEMLER BANKA DIŞINDA YAPILDI

Futbolcuları ve iş insanlarını 80 milyon dolar dolandıran Seçil Erzan, olayın ilk şikayete konu olduğu günün ertesi günü 8 Nisan'da, bankanın Avrupa müdürüyle de görüştüğünü, daha sonra bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü vurguladı. Banka yöneticilerinin burada kendisine, "İşlemler banka dışında yapıldı" dendiğini aktaran Erzan, banka yöneticilerinin olayın zimmet olmadığı minvalinde sözler söyleyip kendisine baskı yaptıklarını vurguladı.

AYHAN AKMAN VE SEMİH KAYA KAZANÇLI ÇIKTI

Erzan, evdeki ajandasını ve notlarını bankanın Avrupa müdürüne teslim ettiğini de anlattı. 9 Nisan'da bankanın genel müdürlüğünde devam eden görüşmelerde, Erzan, para aldığı ve ödediği kişilerin bilgisini verdiğini aktardı. Fondan para kazanan kişilerin olduğunu da söyleyen Seçil Erzan bunlar arasında eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman ve 2 milyon 500 bin dolar kazanmasına rağmen halen alacaklı olduğunu iddia eden eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'nın olduğunu açıkladı. Semih Kaya'ya yaptığı ödemelerin ise Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldığı paralarla karşıladığını anlattı.

29 KİŞİDEN 44 MİLYON DOLAR 15 MİLYON LİRA ALDI

Öte yandan Savcılık, Erzan'la ilgili iddiaların bankacılık zimmet suçunu oluşturup oluşturmamasıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan rapor istedi. BDDK, Erzan'ın milyon dolarlık dolandırıcılık vakasıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Savcılığa gönderilen rapora SABAH ulaştı. Kıdemli bankalar yeminli başmurakıbı, bankacılık başuzmanı ve bankalar yeminli murakıbından oluşan 3 kişinin hazırladığı raporda, müşteki suçlamalarının zimmet suçunu oluşturduğu vurgulandı. Rapora göre 2022 yılının aralık ayından sonra özel fon sistemini oluşturan Erzan'ın 29 kişiden aldığı miktar 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira. Yapılan işlemlerin zimmet suçu kapsamında değerlendirilebileceği vurgulandı. Bankanın Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısının "şüpheli" pozisyonunda olduğu soruşturma devam ediyor.