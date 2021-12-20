Ardahan ile Ağrı’da kar ve tipi etkili oldu! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde kar yağışının etkili olduğunu, bazı noktalarda ise kar yağışının tipiye dönüştüğünü söyledi.
"SÜRÜCÜLERİMİZİN TEDBİRLİ OLMASINI İSTİYORUZ"
Türkgözü Sınır Kapısı bağlantılı Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar geçidinde kar ve tipi nedeniyle yolun TIR trafiğine kapatıldığını aktaran Öner, "Söz konusu bölgede yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Sürücülerimizin tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.
"TİPİ NEDENİYLE İLERLEYEMİYORUZ"
Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam üzeri Ağrı-Erzurum kara yolunda tipiye dönüştü. 2 bin 210 rakımlı Saç Dağı Geçidi ve Sarıcan Deresi mevkisinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Çok sayıda TIR'ın mahsur kaldığı yolda, bazı sürücüler de TIR'larını akaryakıt istasyonlarına çekerek tipinin dinmesini bekledi.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.
TIR sürücüsü Erdal Demirkesen, AA muhabirine, havanın çok soğuk olduğunu, tipi nedeniyle ilerleyemediklerini kaydetti.