Ardahan ile Ağrı’da kar ve tipi etkili oldu! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde kar yağışının etkili olduğunu, bazı noktalarda ise kar yağışının tipiye dönüştüğünü söyledi.

"SÜRÜCÜLERİMİZİN TEDBİRLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Türkgözü Sınır Kapısı bağlantılı Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar geçidinde kar ve tipi nedeniyle yolun TIR trafiğine kapatıldığını aktaran Öner, "Söz konusu bölgede yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Sürücülerimizin tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.