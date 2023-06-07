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Giriş Tarihi: 7.6.2023 15:19

Ardahan’da ağabeyini bıçaklayan genç bakın hangi ilde yakalandı

Ardahan’da aracına sandalye fırlatan ağabeyini bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet A. (20), Samsun’da sahilde gezerken yakalandı.

DHA
Ardahan’da ağabeyini bıçaklayan genç bakın hangi ilde yakalandı

Ardahan'da oto galerisi olan S.A. (35), 5 Haziran günü işleri yoğun olmasına karşın gezmeye giden kardeşi Muhammet A.'ya kızıp, aracına sandalye fırlattı. Muhammet A. da galerinin mutfağındaki ekmek bıçağını alarak ağabeyini karnından bıçakladı. S.A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçıp İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığı belirlenen Muhammet A.'nın, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) Samsun'da olduğu belirlendi.

Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi Atakum ilçesinde sahilde yürürken yakalayıp, gözaltına aldı.

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Ardahan’da ağabeyini bıçaklayan genç bakın hangi ilde yakalandı
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