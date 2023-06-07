Ardahan’da ağabeyini bıçaklayan genç bakın hangi ilde yakalandı

Ardahan'da oto galerisi olan S.A. (35), 5 Haziran günü işleri yoğun olmasına karşın gezmeye giden kardeşi Muhammet A.'ya kızıp, aracına sandalye fırlattı. Muhammet A. da galerinin mutfağındaki ekmek bıçağını alarak ağabeyini karnından bıçakladı. S.A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından kaçıp İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığı belirlenen Muhammet A.'nın, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) Samsun'da olduğu belirlendi.