Genç sporcudan acı haber!

İstanbul'da bir okulda 7. sınıfta okuyan Bengi Ceren Akıllı, Su Sporları alanında dereceler elde etti. Ceren Akıllı üçüncü derste olduğu sırada bir anda rahatsızlanarak dışarı çıktı. Annesini arayarak başında ağrı olduğunu belirten genç kız, şiddetli ağrılara dayanamayarak yere yığıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisiyle iki gün boyunca yoğun bakımda kalan Bengi Ceren Akıllı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yıkılan ailesi ise kızlarının organlarını 4 ayrı kişiye bağışlayarak bir nebze de olsun acılarını hafifleterek başka hayatlara can kattılar.

Aynı zamanda Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu da olan Bengi Ceren Akıllı'nın naaşı Ataşehir'de toprağa verildi.