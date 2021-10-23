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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:56 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:10

Genç sporcudan acı haber!

Mehmet AVŞAR
Genç sporcudan acı haber!

Su Sporları alanında dereceler elde eden 7. sınıf öğrencisi Bengi Ceren Akıllı, eğitim gördüğü okulda geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul'da bir okulda 7. sınıfta okuyan Bengi Ceren Akıllı, Su Sporları alanında dereceler elde etti. Ceren Akıllı üçüncü derste olduğu sırada bir anda rahatsızlanarak dışarı çıktı. Annesini arayarak başında ağrı olduğunu belirten genç kız, şiddetli ağrılara dayanamayarak yere yığıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisiyle iki gün boyunca yoğun bakımda kalan Bengi Ceren Akıllı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yıkılan ailesi ise kızlarının organlarını 4 ayrı kişiye bağışlayarak bir nebze de olsun acılarını hafifleterek başka hayatlara can kattılar.

Aynı zamanda Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu da olan Bengi Ceren Akıllı'nın naaşı Ataşehir'de toprağa verildi.

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Genç sporcudan acı haber!
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