Arda’nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

Muğla'nın ilçelerinden Bodrum'da, bayramın ilk günü Turgutreis karayolunda seyreden A.K. idaresindeki taksi, bayram namazı çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Arda Karakurt'a çaptı.
Taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan Arda Karakurt, ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arda'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakurt, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Taksi sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili ilk duruşma Bodrum Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve Arda Karakurt'un ailesi katıldı. Taksici A.K.'nin yakınları da adliye önünde duruşmanın bitmesini bekledi.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mahkeme heyeti taksi sürücüsünün beyanını aldı. Mahkeme heyeti, sürücünün tutukluğunun devamına hükmederek bir sonraki duruşmayı 19 Ağustos'a erteledi. Bir sonraki duruşmada olayı gören 3 görgü tanığı dinlenecek. Mahkeme sonunda Arda'nın annesi Pembegül Başarır, kucağında oğlunun fotoğrafı ile dışarı çıktı. Anne Başarır'ın feryatları yürek dağladı.