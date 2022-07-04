Giriş Tarihi: 4.7.2022 09:41

Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı arefe günü yarım gün mü, ek mesai var mı?

Arefe günü ne zaman sorusu, tatile gidecek ve hafta sonunu erkenden başlamak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. Kurban Bayramı yakında idrak edilecek ve bu sebepten ötürü tatilin ne zaman başlayacağını soranlar da bulunuyor. Kurban Bayramı resmi tatildir ve çalışanların ek mesai alması zorunludur. Bu sebeple arefe günü ek mesai var mı, yarım gün mü soruları soruluyor. Peki, Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

Kurban Bayramı arefe günü az bir süre kaldı. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı yakında başlıyor. Tatile erkenden başlamak isteyen vatandaşlar kurban bayramı arefe günü ne zaman sorusunu sürekli soruyor. 9 gün olacak tatil için araştırmalar devam ediyor. Peki, arefe günü yarım gün mü, tatil mi, ek mesai var mı? İşte detaylar

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ? Arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Arefe günleri her zaman yarım gün olarak kabul ediliyor. Böylece 8 Temmuz öğle arasından itibaren tatil başlamış oluyor.