Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı arefe günü yarım gün mü, ek mesai var mı?

Kurban Bayramı arefe günü az bir süre kaldı. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı yakında başlıyor. Tatile erkenden başlamak isteyen vatandaşlar kurban bayramı arefe günü ne zaman sorusunu sürekli soruyor. 9 gün olacak tatil için araştırmalar devam ediyor. Peki, arefe günü yarım gün mü, tatil mi, ek mesai var mı? İşte detaylar
Arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Arefe günleri her zaman yarım gün olarak kabul ediliyor. Böylece 8 Temmuz öğle arasından itibaren tatil başlamış oluyor.
Bu sene Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı