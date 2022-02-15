Arif Şentürk vefat etti

RUMELİ türkülerinin usta sesi Arif Şentürk (81) hayata veda etti. "Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" gibi türküleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran sanatçı, bir süre önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. 1941'de Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Şentürk, ilk ve ortaöğretimini buradaki Türk okulunda tamamladı. 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul Zeytinburnu'na taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda eğitim alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu. Müzik hayatı boyunca 12 albüm doldurdu. Şentürk, son röportajında "Dünyam, gıdam, nefesim oksijenim, her şeyim türkü. Türküyü bıraktığım an olayım biter. Uğraşacak bir şeyim, amacım kalmaz. Ayağım yere bastıkça devam edeceğim" ifadesini kullanmıştı.