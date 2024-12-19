Arılarına bakmaya gitti, 300 metreden düşerek hayatını kaybetti

Hakkâri'nin Sümbül Mahallesi'nde bulunan arılarına bakmak üzere dağa çıkan 50 yaşındaki Piro Özek'ten 5 saat boyunca haber alınamadı. Ailesinin uzun süre telefonla iletişim kuramaması üzerine durumu yetkililere bildirmeleriyle arama çalışmaları başlatıldı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, geniş çaplı bir arama başlatarak Piro Özek'in cansız bedenine bulunduğu yerden 300 metre aşağıda ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından, Özek'in dağdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Özek'in cesedi, ekipler tarafından uçurumdan alınarak otopsi işlemleri için Hakkâri Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan otopsinin ardından Piro Özbek, ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.