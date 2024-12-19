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Giriş Tarihi: 20.12.2024

Arılarına bakmaya gitti, 300 metreden düşerek öldü

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Arılarına bakmaya gitti, 300 metreden düşerek öldü
HAKKÂRİ'DE Sümbül Mahallesi'nde bulunan arılarına bakmak üzere dağa çıkan 50 yaşındaki Piro Özek'ten 5 saat boyunca haber alınamadı. Ailesinin uzun süre telefonla iletişim kuramaması üzerine durumu yetkililere bildirmeleriyle arama çalışmaları başlatıldı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş çaplı bir arama başlatarak Piro Özek'in cansız bedenine kovanların bulunduğu yerden 300 metre aşağıda ulaştı. Yapılan incelemede, Özek'in dağdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
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Arılarına bakmaya gitti, 300 metreden düşerek öldü
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