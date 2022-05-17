Arızalanan tırını kontrol edecekti, hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgi ve iddialara göre; İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan İbrahim Akgün'ün kullandığı demir profil yüklü tır bilinmeyen bir nedenden dolayı arıza ikazı verdi. Bunu fark eden sürücü aracını hemen Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde bulunan emniyet şeridine çekerek aracını kontrol etmek istedi. Aracını park ettikten sonra arızayı kontrol etmek için aracından inen Akgün'e kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan ve hemen arkasından geldiği öğrenilen G.Ş. (23) idaresindeki tır çarptı.