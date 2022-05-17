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Giriş Tarihi: 17.5.2022 10:19 Son Güncelleme: 17.5.2022 10:35

Arızalanan tırını kontrol edecekti, hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Arızalanan tırını kontrol edecekti, hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri,  Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, arızalanan tırını kontrol etmek amacıyla aracından inen sürücüyle, kendisi ile aynı istikamette seyreden başka bir tır çarptı. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü İbrahim Akgün, toprağa verilmek üzere Karabük’e götürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgi ve iddialara göre; İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan İbrahim Akgün'ün kullandığı demir profil yüklü tır bilinmeyen bir nedenden dolayı arıza ikazı verdi. Bunu fark eden sürücü aracını hemen Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde bulunan emniyet şeridine çekerek aracını kontrol etmek istedi. Aracını park ettikten sonra arızayı kontrol etmek için aracından inen Akgün'e kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan ve hemen arkasından geldiği öğrenilen G.Ş. (23) idaresindeki tır çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevrede kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapmış oldukları ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşarak yapmış oldukları kontrollerde İbrahim Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde jandarmanın yaptığı kontrollerin ardından Akgün'ün cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, Akgün'e çarpan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Akgün'ün cenazesi tamamlanan işlemleri sonrasında toprağa verilmek üzere Karabük Hamzalar Köyü'ne götürüldü. Akgün'ün Karabük'ün tanınmış iş insanlarından Akgün ailesinden ve AK Parti önceki dönem il başkanlarından Ömer Ayar'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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Arızalanan tırını kontrol edecekti, hayatını kaybetti
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