Arkadaş katiline 15 yıl hapis cezası!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde intihar ettiği iddia edilen Mutlu Yılmaz'ı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Mustafa A. Fethiye 3.Ağır Ceza mahkemesindeki karar duruşmasında önce müebbet hapis cezasına çarptırılırken, haksız tahrik ve iyi hal indirimi sonunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi'nde Mustafa A. isimli kişi arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğini iddia ederek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mutlu Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amirliği ekipleri olayı şüpheli bularak çok yönlü inceleme başlatmışlardı. Mutlu Yılmaz'ı evine telefonla çağırdığı iddia edilen Mustafa A.nın çıkan tartışma ve arbede sonunda tabanca ile öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Mustafa A. için kasten adam öldürme suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fethiye 3.Ağır Ceza mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa A. öldürülen Mutlu Yılmaz'ın kızı Makbule Deniz Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Mustafa A 'Evimin içinde beni darp etti, dövdü. Kendisine yalvararak 'yapma dedim' hakaretlerde bulundu. Ben kendimi korudum. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Beraatimi ve tahliye mi talep ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Duruşmada taraf avukatları mütaalayı değerlendirdikten sonra tutuklu sanık son sözünde, "Böyle olmasını istemezdim. Sürekli beni darp etti, öncesinde gittiğimiz restoranda da tehdit etti. Kesinlikle rahmetliyi öldürme gibi kastım yoktur. Çok üzgünüm" ifadelerinde bulundu.

Mahkeme tutuklu sanık Mustafa A.' yı Mutlu Yılmaz'ı kasten öldürme nedeniyle önce müebbet hapis cezasına çarptırırken, cinayetin haksız tahrik altında işlendiği kanaati ile bu cezayı 18 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme Mustafa A. İçin iyi hal indirimi de vererek bu cezayı 15 yıl hapis cezasına çevirdi.