Arkadaşını ağır yaralayan çocuk tutuklandı

Konya'da, 6 Aralık'ta futbol antrenmanı sonrası eve dönerken aynı zamanda okul arkadaşı olan 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı'nın başına taşla vurup ağır yaralayan ve 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen T.F. (13) SABAH'ın haberinden sonra yeniden gözaltına alındı.Dosya kapsamında yeni deliller, mevcut delil durumu ve suç vasfının değişmesi nedeniyle gözaltına alınan T.F., "kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Baba Taha Yasin Güldağı, "Adalet yerini buldu. Zaten böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü benim oğlum hastanedeyken o çocuğun dışarda olması bizi yıkmıştı. İnşallah en ağır şekilde cezasını alacak" dedi.