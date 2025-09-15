Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 15.9.2025 09:59 Son Güncelleme: 15.9.2025 10:52

Arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu

Çanakkale, Gelibolu’da balık tutarken denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan İsmail Gülbay, yaşamını yitirdi.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Olay, saat 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden İsmail Gülbay ile Sebahattin Ağırdağ'dan Ağırdağ, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen Gülbay da suya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Ağırdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen Gülbay ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sebahattin Ağırdağ'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

