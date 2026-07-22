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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:07 Son Güncelleme: 22.07.2026 10:34

Arkadaşının çocuğunu suça sürükledi: 500 saatlik kamera görüntüleri sonucu yakalandı

Adana'da semt pazarında alışveriş yapan kadının bebek arabasına bıraktığı cep telefonu ile 140 eurosu çalındı. Yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, yankesiciliği Hümmet T.'nin arkadaşının 12 yaşındaki oğluna yaptırdığını, çocuğu suça sürükleyerek olayı organize ettiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Hümmet T. tutuklandı.

İHA Yaşam
Arkadaşının çocuğunu suça sürükledi: 500 saatlik kamera görüntüleri sonucu yakalandı
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Olay, 30 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma B. alışveriş yaptığı sırada bebek arabasında bulunan cep telefonu ile 140 eurosu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Eve döndüğünde telefonu ve parasının yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yaklaşık 500 saatlik görüntü analizi sonucunda yankesicilik olayını gerçekleştiren kişinin U.A. (12) olduğu tespit edildi.

Adana'da akılalmaz olay! Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı: O anlar güvenlik kamerasında

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Hümmet T.'nin arkadaşının oğlu olan U.A.'yı suça yönlendirdiğini, şüphelinin çocuğu kullanarak yankesicilik yaptırdığını belirledi. Polis, Hümmet T.'nin küçük yaştaki çocuğu suça sürükleyerek adeta istismar ettiğini değerlendirirken, düzenlenen operasyonla U.A. ve Hümmet T. yakalanarak gözaltına alındı.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan incelemede, hem U.A.'nın hem de Hümmet T.'nin daha önce de yankesicilik suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinde hırsızlığı kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hümmet T. tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk U.A. ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Arkadaşının çocuğunu suça sürükledi: 500 saatlik kamera görüntüleri sonucu yakalandı
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