Arkadaşının çocuğunu suça sürükledi: 500 saatlik kamera görüntüleri sonucu yakalandı

Olay, 30 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma B. alışveriş yaptığı sırada bebek arabasında bulunan cep telefonu ile 140 eurosu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Eve döndüğünde telefonu ve parasının yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.
500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yaklaşık 500 saatlik görüntü analizi sonucunda yankesicilik olayını gerçekleştiren kişinin U.A. (12) olduğu tespit edildi.
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YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Hümmet T.'nin arkadaşının oğlu olan U.A.'yı suça yönlendirdiğini, şüphelinin çocuğu kullanarak yankesicilik yaptırdığını belirledi. Polis, Hümmet T.'nin küçük yaştaki çocuğu suça sürükleyerek adeta istismar ettiğini değerlendirirken, düzenlenen operasyonla U.A. ve Hümmet T. yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU
Yapılan incelemede, hem U.A.'nın hem de Hümmet T.'nin daha önce de yankesicilik suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadelerinde hırsızlığı kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hümmet T. tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk U.A. ise serbest bırakıldı.