Arkadaşının çocuğunu suça sürükledi: 500 saatlik kamera görüntüleri sonucu yakalandı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan incelemede, hem U.A.'nın hem de Hümmet T.'nin daha önce de yankesicilik suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinde hırsızlığı kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hümmet T. tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk U.A. ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör