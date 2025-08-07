Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 7.8.2025 23:01

Bilecik Atatürk Ormanı'nda alkol alan iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ormanı'nda meydana geldi. İddialara göre, ormana giren 5-6 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz Uçar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından H.B. kavga esnasında yaralanarak arabasından aldığı tüfek ile Cengiz Uçar'a ateş etti.
Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan H.B. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Olaya ilişkin emniyet ekiplerince inceleme başlattı.

