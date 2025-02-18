Arkadaşları kafasına şişeyle vurarak öldürdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ahmet Değirmenci, önceki gün evde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Değirmenci'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede evde arbede yaşandığını belirleyen ekipler, Değirmenci'nin cesedini bulan 3 arkadaşının çelişkili ifadelerinden de şüphelendi. Sorguya alınan şüpheliler Ahmet Değirmenci ile alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada darp edip başına şişeyle vurarak öldürdüklerini itiraf etti. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları bulunan Ramazan D. (43), Mehmet Emin B. (40) ve Ali P. (34) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.