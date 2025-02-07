Armutçuk’ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kahramanca görev yapan maden işçileri, depremin 2'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim programı düzenledi. GMİS Armutçuk Şubesi'nin düzenlediği programa, Şube Başkanı Şanver Turan, Şube Sekreteri Sedat Tosun, Şube Mali Sekreteri Kadir Tekin, Şube Teşkilat Sekreteri Ferhat Şen ve maden işçileri katıldı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, maden şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından bir daha böyle acılar yaşanmaması için dualar edildi.