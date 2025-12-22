Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de acı kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:58

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Uysal (36) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.S. (44) gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Feci kaza, saat 12.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.S.'nin kullandığı otomobil karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halil Uysal yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Uysal, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Uysal hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü A.S., gözaltına alındı.

