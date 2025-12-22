Arnavutköy’de acı kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Uysal, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Uysal hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü A.S., gözaltına alındı.