Arnavutköy’de acı kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti!

Feci kaza, saat 12.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.S.'nin kullandığı otomobil karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halil Uysal yola savruldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Uysal, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Uysal hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü A.S., gözaltına alındı.