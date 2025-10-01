Giriş Tarihi: 1.10.2025 14:12Son Güncelleme: 1.10.2025 14:13
Arnavutköy’de ahşap bina yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi, Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap binada kısmı çökmeler oluşurken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi, Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap binada kısmı çökmeler oluşurken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy’de ahşap bina yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor