Arnavutköy’de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI RİCA EDİYORUZ"

Çocuğun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Erman, " Şu anda çocuğun ayağı alçıda, 1.5 - 2 ay bu şekilde yatacak. Olayın iç yüzü, okulun içerisindeki öğretmen yukarı kattan olayı görüyor, çocuklara seslenerek 'ne oluyor orada?' diyor. Çocuklarda çocuğun ayağına demir düştü hocam diyorlar. Öğretmen o esnada burayı çabuk terk edin, burayı boşaltın deyip, çocukları dışarı çıkartıyor. Olayda bir ihmal söz konusu. Okuldan da bu konuyla ilgili şikayetçi olduk. Süreç devam ediyor olayın adli kayıtları da alındı. Çocuğun şu an ayağı alçıda inşallah düzelmesini bekliyoruz. Bacağında büyük bir kırık söz konusu. İnşallah başka kişilerin başına böyle şeyler gelmez, böyle şeyler yaşanmaz. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Mağduruz maalesef üzgünüz. Şimdi önlem olarak okulun bahçesinden kaleleri kaldırmışlar. Okula kale direği yapılacaksa sabitlenmesi gerekiyor. Okulun bahçesi şu anda açık çocuklar içeri girip top oynamak istiyorlar orada da böyle bir olay başımıza geldi" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör