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Giriş Tarihi: 28.12.2023 22:32

Arnavutköy’de dehşet: 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu

Arnavutköy’de evde tek başına olduğu öğrenilen 11 yaşındaki bir çocuk, silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Çocuğun, olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, baba ise gözaltına alındı.

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Arnavutköy’de dehşet: 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç olay, akşam saat 19.00 sıralarında Arnavutköy'e bağlı Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö. ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Efe Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.'nün cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken silah sahibi baba ise gözaltına alındı.

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Arnavutköy’de dehşet: 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu
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