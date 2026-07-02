Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de dehşet! Tartıştığı genci yere yatırıp acımasızca darp ettiler: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:19 Son Güncelleme: 2.07.2026 14:24

Arnavutköy'de dehşet! Tartıştığı genci yere yatırıp acımasızca darp ettiler: O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bir şüphelinin ise elindeki demirle yerde yatan gence vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de dehşet! Tartıştığı genci yere yatırıp acımasızca darp ettiler: O anlar kamerada
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Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi. Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı

ELİNDEKİ KESİCİ ALET DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde; yere yatırılan gence çok sayıda kişinin art arda tekme ve yumruklarla vurduğu, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden birinin elindeki demirle yerde yatan kişiye vurduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de dehşet! Tartıştığı genci yere yatırıp acımasızca darp ettiler: O anlar kamerada
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