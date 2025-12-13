Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de fabrikada yangın: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:49

Arnavutköy’de fabrikada yangın: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Arnavutköy’de ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıkan yangında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta bulunan fabrikada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, kendi imkânlarıyla binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

