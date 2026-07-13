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Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:32

Arnavutköy'de faciadan dönüldü! Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü

Arnavutköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil önce caddedeki bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan kişiye çarptı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de faciadan dönüldü! Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü
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Kaza, İslambey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, önce caddedeki bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan kişiye çarptı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Savrulan otomobil, kaldırımda park halinde bulunan araçların arasında sıkışarak durabildi. Kazada bebek arabasındaki çocuk ile çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi.

Fren yerine gaza bastı: Önce bebek arabasına sonra kaldırımda oturan yayaya çarptı! Kaza anı kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de faciadan dönüldü! Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü
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