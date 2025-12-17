Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de feci olay: Kamyon şoförü ağır yaralandı! Gazoz şişesindeki yeşil sıvıyı içmesiyle...
Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:04

Arnavutköy'de feci olay: Kamyon şoförü ağır yaralandı! Gazoz şişesindeki yeşil sıvıyı içmesiyle...

Arnavutköy'de bulunan şantiyede taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şantiyede taşeron bir firmada çalışan H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti.

HASTANEYE KALDIRILDI

ir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

