Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de feci olay! Servis minibüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 29.06.2026 12:31 Son Güncelleme: 29.06.2026 12:35

Arnavutköy'de feci olay! Servis minibüsü alev alev yandı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de iş yeri servis minübüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler servis minibisünün tamamını sardı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanlarının indikten sonra çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi hafif yaralandı.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de feci olay! Servis minibüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
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Yangın Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde ilerleyen servis minibüsünde çıktı. İş yerine çalışanları bıraktıktan sonra yolda ilerleyen servis minibüsünden alevler yükselmeye başladı. Bu sırada alevleri fark eden şoför minibüsü durdurarak araçtan indi.

MİNİBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangını görenler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Patlamaların da yaşandığı yangın sırasında ise çevredeki sürücüler panik yaşadı. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alev alev yanan minibüs demir yığınına döndü.

YANGIN ANLARI KAMERADA

Yangın sırasında yaşanan patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Alev alev yanan minibüsten geriye demir yığını kalırken, yangın nedeniyle çevredeki sürücüler kısa süreli panik yaşadı.İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de feci olay! Servis minibüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
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