Arnavutköy’de feci olay! Servis minibüsü alev alev yandı: O anlar kamerada

MİNİBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangını görenler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Patlamaların da yaşandığı yangın sırasında ise çevredeki sürücüler panik yaşadı. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alev alev yanan minibüs demir yığınına döndü.