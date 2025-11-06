Arnavutköy’de korkutan manzara! İki bina arasındaki istinat duvar çöktü! 2 bina tahliye edildi

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasında bulunan istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Aynı zamanda duvarın bir kısmının bina boşluğunda balkon olarak kullanıldığı öğrenildi. Çökme sonucu duvar parçaları çevreye saçılırken, bitişikteki iki binada da yapısal hasar meydana geldi.