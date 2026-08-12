Arnavutköy’de mide bulandıran görüntüler! Para ödememek için kılını koparıp yemeğe attı: Fenomen şef isyan etti!





ÜNLÜ ŞEFTEN TEPKİ



Yaşananlara tepki gösteren sosyal medya fenomeni ve şef Mehmet Çubuk, "Şubemde böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bu beni gerçekten çok üzdü. Bir de çocuğuyla gelmiş. Keşke 'Benim param yok, ödeme gücüm yok' deseydi. Biz burada ihtiyacı olana, canı çekene, acıkana zaten yemek veriyoruz. Ödeme sorunu yaşayana da yardımcı oluyoruz. Ama bu şekilde yapılması ustalara bir ihanet. Çünkü ürünlerimizi çok büyük emeklerle hazırlıyoruz. Ürünümüzü kötüleyerek 'İçinde kıl var' denilmesi bizi gerçekten üzdü" dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiklerini anlatan Çubuk, "Kendisi bunu söylediğinde inanmadık. 'Kameraya bakalım' dedik. Kameraya baktık, kendisi kılını çıkarıyor ve yemeğin içine koyuyor. Bu, emeğe yapılan bir hırsızlıktır. Yaptığımız işin güzel olduğunu bildiğimiz halde işimizi karalaması bizim hoşumuza gitmedi" ifadelerini kullandı.