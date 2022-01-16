O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar, yolda seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSÜ ARIZALANDI

Öte yandan, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı çalışan otobüslerde yolda kalma, yanma ve arızalanma sorunlarına bir yenisi de Zeytinburnu'nda eklendi.