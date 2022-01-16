Son dönemde sık sık arıza sebebiyle ya da karıştıkları kazalarla gündem olan İETT otobüslerinin son adresi Arnavutköy oldu.
DUMANLAR YÜKSELDİ
İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Otobüste harhangi bir yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
O anlar, yolda seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSÜ ARIZALANDI
Öte yandan, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı çalışan otobüslerde yolda kalma, yanma ve arızalanma sorunlarına bir yenisi de Zeytinburnu'nda eklendi.
Vatandaşı gidecekleri yere götürmekle ve seyahati güvenli bir şekilde yerine getirmekle mükellef olan İETT otobüsü Zeytinburnu'nda yolda kaldı. 10. Yıl Caddesinde kalan otobüs şoförünün imdadına ise yolcular ve durakta bekleyen İstanbullular yetişti. Otobüsü iten yolcular, yolda kalan otobüsü kurtardı.İstanbul'da bir İETT daha arızalandı! Vatandaş arızalanan otobüsü böyle taşıdı