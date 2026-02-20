Arnavutköy'de trafik magandaları kamerada: Cadde boks ringine döndü!

AYNI SAATLERDE AYNI OLAY

Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darp edildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de trafikte yumruklu kavga kamerada: Cadde boks ringine döndü | Video