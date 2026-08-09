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Giriş Tarihi: 9.08.2026 13:14 Son Güncelleme: 9.08.2026 14:10

SON DAKİKA | Arnavutköy'de feci kaza: Yolcu otobüsü İETT'ye çarptı!

SON DAKİKA | Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

DHA
SON DAKİKA | Arnavutköy’de feci kaza: Yolcu otobüsü İETT’ye çarptı!
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SON DAKİKA | Kaza, saat 13.20 sıralarında Habibler Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Kayaşehir-Mecidiyeköy hattında çalışan 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! | Video

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#ARNAVUTKÖY #İETT

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SON DAKİKA | Arnavutköy'de feci kaza: Yolcu otobüsü İETT'ye çarptı!
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