SON DAKİKA | Arnavutköy’de feci kaza: Yolcu otobüsü İETT’ye çarptı!

SON DAKİKA | Kaza, saat 13.20 sıralarında Habibler Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Kayaşehir-Mecidiyeköy hattında çalışan 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! | Video

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.