Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar: Sebebi şoke etti! Kendilerine polis süsü vererek...

"GERÇEKTEN BİR POLİSİN VURULDUĞUNU DÜŞÜNEREK ÇOK ÜZÜLDÜM"

Fatih Dolma ise yaşananlara ilişkin, "Ben olay esnasında benzin istasyonuna girmesem olayla karşı karşıya kalıyordum. Olay benim önümde gerçekleşti. Ben polisi arayacakken zaten polis buradaydı, geldi. Çok fazla bir şey görmedim ama kişi yerde yatıyordu. Üzerinde polis yeleği vardı. Ben gerçekten bir polisin vurulduğunu düşünerek çok üzüldüm. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi, en sonunda cenaze ambulansla götürüldü. Sonradan öğrendik ki vurulan kişi polis değilmiş" dedi.