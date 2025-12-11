Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’deki ilkokulda akılalmaz olay: Hademe okul müdürünü zehirledi iddiası! İfadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:34 Son Güncelleme: 11.12.2025 14:40

Arnavutköy’deki ilkokulda akılalmaz olay: Hademe okul müdürünü zehirledi iddiası! İfadesi ortaya çıktı

Arnavutköy’de temizlik personeli Züfre Sağlam’ın (49), okul müdürü Yüksel Bölükbaşı’nı zehirlemek amacıyla öğle yemeğine çamaşır suyu koyduğu iddia edildi. Durumun ortaya çıkması üzerine şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Tavuktan alınan numuneler laboratuvara gönderilirken, Sağlam’ın ifadelerine SABAH ulaştı. Sağlam, Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde verdiği beyanında suçlamaları reddetti.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Arnavutköy’deki ilkokulda akılalmaz olay: Hademe okul müdürünü zehirledi iddiası! İfadesi ortaya çıktı
  • ABONE OL

İstanbul Arnavutköy'de, iddiaya göre temizlik personeli Züfre Sağlam okul müdürü Yüksel Bölükbaşı'yı 8 Aralık'ta zehirlemeye kalkıştı. Sağlam'ın, öğle yemeğinde pişirilmek üzere dondurucudan çıkarılan tavuğun içine çamaşır suyu koyduğu ve böylece müdürü hedef aldığı öne sürüldü. Durumun fark edilmesi üzerine müdür Bölükbaşı güvenlik kayıtlarını alarak en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



ŞÜPHELİ HADEME TUTUKLANDI

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Z.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Z.S., Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR TAMAMEN İFTİRADIR"

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Züfre Sağlam şunları söyledi, "Ben Şeyh Şamil İlkokulu'nda 13 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Okulun müştemilatında kaldığım için müdür ve müdür yardımcısının uzun süredir tarafıma mobing uyguladığını düşünüyorum. Bu nedenle kendilerini CİMER'e şikayet ettim. Görevim gereği yemek yapılan bölüme girip çıkarım. Müdür ve müdür yardımcılarının yediği tavuğa çamaşır suyu döktüğüm iddiası kesinlikle doğru değildir. O gün kahvaltı yapmak için mutfaktan bir şeyler almaya gitmiştim. Bahse konu tencerede bulunan yemek yalnızca müdür ve müdür yardımcıları için hazırlanmıştı; öğretmenlerin yemesi söz konusu değildi. Hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen iftiradır. Beni okuldan gönderebilmek amacıyla bu suçlamaların yöneltildiğine inanıyorum."



NUMUNELER İNCELENECEK

Zehirleme iddiası sonrası polis ekipleri ilkokulda inceleme yaptı. Çamaşır suyu konulduğu öne sürülen tavuktan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Kesin değerlendirme, yapılacak kimyasal analizlerin ardından ortaya çıkacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy’deki ilkokulda akılalmaz olay: Hademe okul müdürünü zehirledi iddiası! İfadesi ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz