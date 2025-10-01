Arnavutköy’deki sır infazın detaylarına SABAH ulaştı... 20 Milyon liralık gasp ile cinayet bağı araştırılıyor

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiye, henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS YELEĞİ GİYİLİ ADAM ÖLDÜ

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 12 KOVAN BULUNDU

Yapılan çalışmalarda saldırının hedefi olan gencin üzerinde "polis" yazılı yelek olan genç bir erkekti. Tanıkların ifadelerine göre saldırganlar, "Vurduk, gidelim" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, yerde kanlar içinde yatan kişinin 22 yaşındaki Servet Şahin olduğu belirlendi. Üzerinde lacivert renkli polis yeleği ve çelik yelek bulunan Şahin'in yanında ruhsatsız tabanca, şarjör ve siyah cerrahi eldiven ele geçirildi. Olay yerinde 12 boş kovan bulundu. Şahin'in gerçek polis olmadığı anlaşıldı.

ARAÇ EYÜPSULTAN'DA YANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da terk edilmiş ve yakılmış halde bulundu. Araçtan uzun namlulu bir silah, boş kovanlar ve sahte plaka çıktı.

GASP İLE CİNAYET BAĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayın hemen ardından emniyete başvuran bir kişi, gasp edildiğini ileri sürdü. İfadesine göre yurt dışından kendisine getirilen 1,5 kilo altın ve 150 bin İsviçre frangını teslim aldıktan sonra dönüş yolunda önü kesildi. Ellerinde silah bulunan dört kişi, polis yelekleriyle parayı zorla aldı. Bir süre sonra geri dönen şüpheliler altınları da istedi. Gasp edilen kişi koşarak kaçtığını, şüphelilerin arkasından ateş açtığını ancak kurtulmayı başardığını anlattı. Yetkililer, sahte polis yelekli şüphelilerin hem gasp hem de infazla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. 22 yaşındaki Servet Şahin'in neden polis yeleği giydiği, öldürülmesinin gasp iddiasıyla nasıl bir bağının olduğu soruları ise araştırılıyor.