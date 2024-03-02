Arnavutköy’ü geleceğe taşıyacak 202 proje

Arnavutköy'de bulunan İmrahor, Adnan Menderes ve Fatih Mahalleleri için kentsel yenileme çalışmaları planlanıyor. Kamu alanlarında örnek proje uygulamalarıyla yeşil alanlar, sosyal alanlar ve modern konutlar inşa edilecek. Vatandaşlara teknik destek sağlayacak Kentsel Yenileme Danışma Ofisleri kurulacak ve belediye, özel sektör eliyle yapılan yenileme çalışmalarında vatandaşların haklarını koruyacak. Acil durum ve afetlere hızlı yanıt verebilmek için modern bir Afet-Acil Durum Hastanesi yapılacak. Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturulacak ve afet anında koordineli bir şekilde hareket edecek ekipler kurulacak. Afet hazırlık noktaları oluşturulacak ve bina kimlik kartı projesi hayata geçirilecek. Afet Toplanma Alanları ise 250'ye çıkarılacak.

MEYDANLAR VE KAPALI PAZAR YERLERİ YAPILACAK

Arnavutköy'ün ulaşım sorunlarına çözüm bulmak için Arnavutköy Ulaşım Master Planı yapılacak. Toplu taşıma sistemleri geliştirilecek ve Arnavutköy-Vezneciler Metro Hattı projesi hayata geçirilecek. Mevcut bisiklet yolu ağı 20 km'den 50 km'ye uzatılacak, 3 bin araçlık otopark kapasitesi ise 5 bin araca çıkarılacak. İlçe merkezine 4 bin m2, İmrahor'a 6 bin 500 m2, Boğazköy'e 5 bin m2, Deliklikaya Mahallesi'ne ise bin m2'lik bir meydan alanı kazandırılacak. Aynı zamanda ilçeye 5 adet kapalı pazar inşa edilecek. Arnavutköylülerin sağlık ihtiyaçlarının tamamına cevap verebilmek için ağız ve diş sağlığı merkezi ile modern bir hastane inşa edilecek, böylece sağlık hizmetleri genişletilecek.

EN GÖZDE PLAJLAR

Uluslararası ölçekte hizmet verecek kongre ve fuar merkezi inşa edilecek, ayrıca plaj alanları, binicilik tesisi ve karavan parkı gibi turizm alanları oluşturulacak. Çevre bölgelerden ziyaretçi çekecek "Outlet Arnavutköy" projesi ile ilçenin ticari hacmi artırılacak. Gençlerin ve spor severlerin spor yapabileceği tesisler inşa edilecek, ayrıca kapalı yüzme havuzları yapılacak. Profesyonel düzeyde futbol maçlarının yapılabileceği, spor kulüplerine hizmet edecek antrenman tesisleri ve amatör kulüpler evinin yer aldığı bir şehir stadı ve spor kompleksi inşa edilecek.

HER BEBEK İÇİN BİR FİDAN

Aromatik bitki üretim merkezi ve çiftçi okulu projeleriyle yerel tarımı desteklenecek, ayrıca yerel pazarlar oluşturulacak. Elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak, fidan dikimi ve sokak hayvanları barınma merkezi gibi çevre projeleri gerçekleştirilecek. Dünyaya Arnavutköy'de gözlerini açan her bir bebek için Yeni Doğan Hatıra Ormanı'na bir fidan dikilecek. 4 farklı sosyal tesis inşa edilecek, ekolojik parklar ve kültürel festivaller düzenlenecek. Bolluca Deresi Ekolojik Koridoru 2. Etap projesiyle 1.5 milyon metrekarelik yeni bir ekolojik park kazandırılacak. Türkköşe Deresi, ıslah ve peyzaj düzenlemesinin ardından aktif bir yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.