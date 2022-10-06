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Giriş Tarihi: 6.10.2022 15:59

Arsenal Bodo Glimt maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Arsenal Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?

Arsenal Bodo Glimt maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçları kapsamında Arsenal, sahasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırlayacak. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, ‘’Arsenal Bodo Glimt maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arsenal Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Ligi Arsenal Bodo Glimt maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında merak edilenler...

Arsenal Bodo Glimt maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Arsenal Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Arsenal Bodo Glimt maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Arsenal Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Arsenal Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Arsenal Bodo Glimt maçı canlı izle kanalı…

ARSENAL BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal ile Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçları kapsamında yeşil sahada karşı karşıya gelecek.

İşte, Arsenal Bodo Glimt maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler ile ilgili tüm detaylar şöyle;

ARSENAL – BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emirastes Stadyumu'nda oynanacak Arsenal Bodo Glimt maçı, 6 Ekim 2022 Perşembe günü (bugün) saat 22:00'da başlayacak.

ARSENAL – BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Bodo Glimt maçı, dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL BODO GLİMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal Bodo Glimt maçının muhtemel 11'leri henüz belli olmadı.

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Arsenal Bodo Glimt maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Arsenal Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?
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