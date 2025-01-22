Artvin, Rize ve Giresun’da kardan dolayı kapanan 128 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı, 55 santimetre, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 40 santimetreye ulaştı Yağış nedeniyle Artvin merkezde 12, Şavşat'ta 41, Yusufeli'nde 21, Ardanuç'ta 14 ve Borçka ilçesinde 3 olmak üzere 91 köyün kapalı olan yollarda İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de kardan dolayı kapanan İkizdere'de 13, Çamlıhemşin'de 5, Fındıklı'da 2 ve Çayeli'nde 1 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Giresun'un Alucra ilçesinde ise kardan dolayı kapanan 16 köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.